Il 20 luglio 2026, Ats Insubria ha pubblicato i risultati sui controlli delle acque delle spiagge lungo la sponda varesina del Lago Maggiore. Su 22 località monitorate, quasi tutte hanno mostrato una qualità delle acque classificata come buona o eccellente. I controlli hanno riguardato le spiagge di Travedona Monate e altre aree del Varesotto, confermando che le acque sono sicure per i bagnanti.

Travedona Monate (Varese), 20 luglio 2026 – L'estate può proseguire all'insegna dei tuffi sul Lago Maggiore. Sono infatti 22 le spiagge monitorate da Ats Insubria lungo la sponda varesina e, nella quasi totalità dei casi, la qualità delle acque è risultata buona o eccellente. L'unica eccezione è rappresentata dalla spiaggia di Germignaga, classificata con qualità "scarsa" e quindi non balneabile. I certificati di eccellenza. Le analisi confermano l'eccellenza delle acque in numerose località del Verbano. Tra le spiagge che hanno ottenuto il giudizio migliore figurano Brezzo di Bedero, Castelveccana con "Le Tre Arcate" e "Lido 2", Ispra con il "Lido Euratom" e le "Fornaci", Laveno Mombello con le spiagge di Ceresolo e Cerro e il Lido di Arolo a Leggiuno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lago Maggiore, le spiagge del Varesotto promosse a pieni voti. “Qualità delle acque buona o eccellente”

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