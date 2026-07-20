Lacrime Messi ma ovazione dei tifosi da brividi

Da sportmediaset.mediaset.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Messi si è commosso dopo aver perso un’altra finale, visibilmente turbato. I tifosi argentini hanno comunque applaudito calorosamente, creando un’ovazione che ha coinvolto tutti. La scena si è diffusa rapidamente sui social, mostrando il giocatore con il volto segnato dall’emozione. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, ma i fan hanno continuato a sostenere il calciatore con messaggi di incoraggiamento.

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Virale Messi che si dispera dopo l'ennesima finale persa. Ma ci pensano i fan argentini a risollevarlo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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