lacrime messi ma ovazione dei tifosi da brividi

Messi si è commosso dopo aver perso un’altra finale, visibilmente turbato. I tifosi argentini hanno comunque applaudito calorosamente, creando un’ovazione che ha coinvolto tutti. La scena si è diffusa rapidamente sui social, mostrando il giocatore con il volto segnato dall’emozione. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, ma i fan hanno continuato a sostenere il calciatore con messaggi di incoraggiamento.

Virale Messi che si dispera dopo l'ennesima finale persa. Ma ci pensano i fan argentini a risollevarlo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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La emoción de Lionel Messi con la clasificación de Argentina a cuartos de final

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