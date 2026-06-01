Brasile Ancelotti in lacrime | la sorpresa dei nipotini è da brividi

Notizia in breve

Il commissario tecnico della nazionale brasiliana si è commosso durante un programma televisivo quando ha visto un videomessaggio dei suoi nipotini. Ancelotti, presente in diretta, ha avuto una reazione emotiva dopo aver ascoltato le parole dei familiari. La scena è stata ripresa e condivisa sui social media, suscitando attenzione tra i tifosi e gli appassionati di calcio. La sua partecipazione al programma coincide con l’attesa per il debutto della squadra nel Mondiale 2026.