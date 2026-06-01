Brasile Ancelotti in lacrime | la sorpresa dei nipotini è da brividi
Il commissario tecnico della nazionale brasiliana si è commosso durante un programma televisivo quando ha visto un videomessaggio dei suoi nipotini. Ancelotti, presente in diretta, ha avuto una reazione emotiva dopo aver ascoltato le parole dei familiari. La scena è stata ripresa e condivisa sui social media, suscitando attenzione tra i tifosi e gli appassionati di calcio. La sua partecipazione al programma coincide con l’attesa per il debutto della squadra nel Mondiale 2026.
Cresce l'attesa in Brasile per il debutto nel Mondiale 2026: il ct Carlo Ancelotti è stato ospite del programma di TV Globo "Domingão com Huck" ed è scoppiato a piangere quando gli è stato mostrato un videomessaggio dei suoi nipotini. Da chi gli dice di battere la Francia e la Spagna a chi, semplicemente, gli chiede di portare a casa la coppa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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