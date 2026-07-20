Su un acquedotto nel nord dei Paesi Bassi, le barche navigano sopra le automobili. Si tratta di una struttura che permette il passaggio di imbarcazioni sopra una strada trafficata, con le barche che scivolano sopra le auto in movimento. Questa soluzione innovativa collega due punti in modo che il traffico marittimo e quello stradale possano coesistere senza interferenze. La struttura si trova in una zona frequentata e rappresenta un esempio di ingegneria funzionale e sostenibile.

Immaginate di guidare su un’autostrada e di alzare gli occhi verso il parabrezza: sopra di voi, a pochi metri di distanza, un’imbarcazione a vela scivola silenziosa sull’acqua. Non è un sogno, non è un’illusione ottica da film di fantascienza. È il quotidiano spettacolo che si consuma ogni giorno a Harderwijk, nei Paesi Bassi orientali, dove la logica del mondo sembra capovolgersi con eleganza ingegneristica. L’ Acquedotto Veluwemeer — noto anche come il “ponte al contrario” — è una delle strutture più singolari mai concepite dall’uomo: un canale navigabile che attraversa una strada trafficata, tenendo l’acqua in alto e le automobili in basso, in perfetta e silenziosa coesistenza. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - L’acquedotto Veluwemeer di Harderwijk: dove le barche navigano sopra le auto

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Cars Drive Under a River Here – Boats Cruise Above Them.

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