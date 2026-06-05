Uomini e Donne Natalia Paragoni annuncia la battaglia contro un brutto tumore | le dichiarazioni

Natalia Paragoni ha annunciato di essere affetta da un linfoma di Hodgkin, diagnosticato durante l’ottavo mese di gravidanza. La donna, nota come influencer e compagna di un ex concorrente di un programma televisivo, ha condiviso pubblicamente la notizia della sua battaglia contro il tumore. La diagnosi è stata comunicata mentre si trovava in gravidanza avanzata, ma al momento non sono stati forniti dettagli sul trattamento o sulla condizione di salute.

Natalia Paragoni, influencer e compagna di Andrea Zelletta, ha rivelato la sua lotta contro un linfoma di Hodgkin, diagnosticato mentre era all’ottavo mese di gravidanza. Questa notizia drammatica è stata condivisa dalla stessa Natalia attraverso un post su Instagram, in cui ha espresso la sua vulnerabilità e la sua determinazione a combattere per le sue figlie. L’influencer ha iniziato la chemioterapia dopo la nascita della piccola Beatrice, affrontando un percorso difficile ma necessario. Uomini e Donne, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione pronti a realizzare il loro sogno? La diagnosi che ha cambiato tutto. Il 27 aprile, Natalia ha ricevuto una telefonata che le ha cambiato la vita. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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