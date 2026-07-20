La sospensione si sconta in piazza studenti puniticon il 6 in condotta diventano giardinieri per la comunità

In un comune toscano, studenti tra i 15 e i 18 anni con sospensioni scolastiche stanno svolgendo lavori di cura del verde pubblico e pulizia delle strade. La misura, prevista da una nuova convenzione, sostituisce le sospensioni con attività socialmente utili, senza coinvolgere sfruttamento o lavoro minorile. Gli studenti partecipano volontariamente a queste iniziative, che si svolgono in piazza e nelle aree pubbliche del paese.

Passeggiando per Foiano, piccolo comune in Toscana, studenti tra i 15 e i 18 anni intenti a pulire le strade o a curare il verde pubblico. Nessuno sfruttamento del lavoro minorile, bensì la messa in pratica di una nuova convenzione che trasforma le sospensioni scolastiche in attività socialmente utili per la comunità. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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