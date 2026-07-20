Per quattro anni, sono stati fatti vari tentativi per salvare la statua Madonna Martinozzi, tra appelli pubblici, sollecitazioni di studiosi e cittadini, e un progetto di restauro con incontri e contatti con la proprietà. Tuttavia, nonostante gli sforzi, il progetto di restauro non è stato attuato. La proprietà ha ignorato le richieste e le proposte di intervento.

Per quattro anni, in tanti hanno provato a salvare la Madonna Martinozzi. Prima gli appelli pubblici, poi le sollecitazioni di studiosi e cittadini, infine un progetto organico di restauro, con incontri e contatti con la proprietà. Oggi, dopo il cedimento che ha mandato in frantumi una parte della scultura cinquecentesca, l’amarezza è di tutta la città. Ma pesa soprattutto tra i Lions Fano, che avevano predisposto un intervento completo e si erano offerti di seguirne ogni passaggio. La vicenda comincia all’inizio del 2022, quando Carlino Bertini, priore della Confraternita del Suffragio, richiamò pubblicamente l’attenzione sulle condizioni dell’opera e sulla necessità di intervenire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La scultura era da salvare". Il progetto di restauro fu ignorato dalla proprietà

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