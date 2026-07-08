È stato presentato un progetto di restauro per la chiesa di San Giovanni Fuorcivitas, caratterizzato da rilievi e indagini dettagliate. Per svilupparlo sono stati spesi 70mila euro.

PISTOIA C’è un progetto di recupero ed è imponente per sofisticatezza di rilievi e indagini. Al punto che per metterlo a punto è servita una cifra notevole: 70mila euro. A compiere il primo passo verso il salvataggio di San Giovanni Fuorcivitas – così è il caso di chiamarlo vista la precarietà di alcune parti del complesso – è la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia che nel mettere a disposizione questo stanziamento affidandosi agli studi degli architetti Pinzaferri, Niccoli e Remorini e allo studio di ingegneria Esse8strutture ha permesso di coprire parte delle spese di progettazione relative al restauro e consolidamento delle coperture del complesso adiacente la chiesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il restauro di San Giovanni Fuorcivitas. C’è il progetto per salvare la chiesa

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