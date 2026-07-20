La Russia ha lanciato uno dei più grandi attacchi missilistici balistici della guerra in Ucraina

La Russia ha effettuato uno dei più grandi attacchi missilistici balistici contro l’Ucraina da inizio invasione, avvenuto più di quattro anni fa. L’attacco ha coinvolto numerosi missili balistici e ha colpito diverse aree del paese. La notizia è stata confermata dalle autorità ucraine, che hanno segnalato danni a infrastrutture e dispositivi di rete. Nessuna informazione immediata su vittime o dettagli specifici sui bersagli.

La Russia ha lanciato uno dei suoi più grandi attacchi missilistici balistici contro l’Ucraina, da quando è iniziata l’invasione su vasta scala più di quattro anni fa. Gli attacchi delle forze russe contro le città ucraine, da cui i massicci raid con missili balistici a Kiev e Kharkiv, hanno provocato complessivamente 20 morti e 142 feriti. Sono stati usati 125 droni, 25 missili balistici, 10 missili ipersonici Zhirkon, e sei missili di altro tipo. A Kiev, in quello che Volodymir Zelensky ha definito come uno dei più devastanti attacchi con missili balistici contro la città, ci sono stati un morto e 16 feriti. L’aeronautica militare ucraina... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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La Russia ha lanciato un importante attacco aereo su Kyiv

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