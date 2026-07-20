Durante la trasmissione de La Ruota della Fortuna, andata in onda mentre su Rai1 si disputava la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina, il programma ha riscosso un buon riscontro di pubblico. La puntata ha visto la partecipazione di Samira Lui, che si è distinta per le sue performance. La sfida tra il game show e la partita di calcio ha attirato l’attenzione di molti spettatori, che hanno seguito entrambe le dirette.

Una nuova puntata de La Ruota della Fortuna, anche contro la finale dei Mondiali: mentre su Rai1 andava in onda l’ultimo match della Coppa del Mondo Spagna – Argentina, su Canale5 i fan affezionati del game show hanno potuto assistere a una partita avvincente. A sfidarsi la neo campionessa, Chiara di Caltagirone, che ha vinto 36 mila euro, Gianluca, consulente finanziario di Rivarolo Canavese (Torino) e Raffaella, direttrice amministrativa di Senigallia (Ancona). La Ruota della Fortuna, Samira Lui brilla con un look mozzafiato. Come nel corso di ogni puntata, dopo la presentazione dei concorrenti è il momento di Samira Lui. E come sempre tutti gli occhi sono su di lei: un minidress blu elettrico ricoperto di paillettes, che mette in risalto il suo punto vita. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - La Ruota della Fortuna sfida la finale dei Mondiali. E Samira Lui brilla come non mai

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