Durante la puntata del 6 luglio 2026 de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ha rivolto un ammonimento a una concorrente, Samira Lui. Dopo il commento, la concorrente ha commesso un errore che le ha impedito di proseguire. La trasmissione si è interrotta temporaneamente per i Mondiali di Calcio 2026. Scotti ha condotto la puntata nel segmento dell’access prime time, segnando un cambio rispetto alla sospensione di Affari Tuoi per il torneo.

Nuova puntata de La Ruota della Fortuna, andata in onda il 6 luglio 2026: Affari Tuoi si ferma per i Mondiali di Calcio 2026 per l’ennesima volta, e Gerry Scotti conquista decisamente la fascia più ambita, quella dell’access prime time. A giocare sono stati il Campione Francesco, giovane architetto di Salerno, contro Martina e Chicco, gli sfidanti che hanno tentato di soffiargli il posto. La Ruota della Fortuna, cos’è successo nella puntata del 6 luglio 2026. La Ruota della Fortuna va in onda ogni giorno e non si ferma, anche nella sua versione estiva: ormai il suo successo è ampiamente consolidato. A giocare nella puntata del 6 luglio sono stati il Campione in carica Francesco, che “timidamente” ha vinto 80. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti “ammonisce” Samira Lui. Poi la beffa finale

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La ruota della fortuna, Gerry Scotti spiazza Samira: glielo dà in studio, davanti a tutti (VIDEO)

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