Gerry Scotti torna lunedì 20 luglio al timone de La Ruota della Fortuna per una nuova avvincente puntata. Ad affiancarlo, come sempre, Samira Lui, diventata, grazie alla complicità fra i due, una vera e propria co-conduttrice. La Ruota della Fortuna, Samira Lui e Gerry Scotti salutano Celentano. Anche in questa puntata de La Ruota della Fortuna non sono mancate frecciatine e battute fra Samira Lui e Gerry Scotti con un appuntamento più slim in vista di Temptation Island. Ad aprire la puntata, come sempre, la band dello show, che è stata ribattezzata dal presentatore come i Fortuna Five. Allegria e ritmo caratterizzano da sempre i primi minuti della trasmissione con un Gerry Scotti appassionato di musica e pronto a raccontare il mood de La Ruota della Fortuna in questa versione estiva. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Samira Lui e Gerry Scotti si scatenano: il saluto a Celentano

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Choc a la Ruota della Fortuna! Samira Lui ha detto a Gerry Scotti che...

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