La ricerca di approvazione deriva dalla paura di essere invisibili o di scomparire. Per fermarla, è necessario smettere di cercare costantemente l’approvazione degli altri e iniziare a costruire un senso di stabilità personale. Non si tratta di evitare i rapporti, ma di non dipendere dal giudizio altrui per sentirsi validi. Questo processo richiede di fermarsi e riflettere sul proprio valore, senza più cercare conferme esterne.

C ome smettere di cercare approvazione e mettere radici nella propria vita. A un certo punto bisogna smettere di bussare alla porta degli altri con il cuore in mano. Lo facciamo per anni, a volte per una vita intera. Entriamo nelle stanze, nelle relazioni, nei lavori, perfino nei sogni, chiedendo silenziosamente: mi vedi? mi vuoi? vado bene così? E ogni volta che qualcuno esita, si distrae, ci giudica o semplicemente non ci restituisce l’immagine che desideriamo, qualcosa dentro di noi si accartoccia. Leggi anche › Psicologia: quando la stanchezza è segno di depressione Come smettere di cercare approvazione e mettere radici nella propria vita. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La ricerca di approvazione è una fame antica: nasce dalla paura di sparire

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sweet waitress one-night stand with stranger uncle, flee, unknown he's CEO, now search her crazy!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La paura di invecchiare ha un nome: la «sindrome di Dorian Gray» e il timore di sparire agli occhi degli altri

Paura, fame e solitudine nel diario di un soldatoIn un territorio lontano e inospitale, un soldato tiene un diario in cui descrive le sue esperienze.

Temi più discussi: Decreto dipartimentale di approvazione delle graduatorie finali del concorso interno, per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, per la copertura di n.72 posti complessivi per l´accesso alla qualifica di nautico di macchina capo; Piazze d'estate 2026. Approvazione dello schema di domanda per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse finalizzate alla vendita di alimenti e bevande.; I trader di Polymarket riducono le probabilità di approvazione del Clarity Act a un minimo storico mentre la ritardata approvazione del Senato continua; Volontariato: una scelta di vacanza che può cambiare la vita di un ragazzo.

l virus Sars-Cov-2 continua a tenere banco nel dibattito politico ma la battaglia sul Covid si sposta dalla Commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia alla Commissione affari sociali. A far discutere è l'approvazione di un emendamento di Fratelli d'Ita x.com

L'Odissea debutta con il 97% di approvazione della Critica su Rotten Tomatoes reddit

Dl Pnrr: Crui soddisfatta per approvazione, 'svolta per ricerca'La Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui), insieme alle maggiori istituzioni scientifiche del Paese, aveva chiesto alla politica un impegno per la salvaguardia del futuro dei giovani ... ansa.it

Università, arrivano gli incarichi di ricerca e post-docSi sblocca l’impasse sul pre-ruolo universitario. La commissione Istruzione del Senato ha approvato un emendamento al decreto Pnrr Scuola che, da un lato, introduce due nuove figure accanto al ... ilsole24ore.com