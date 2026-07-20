Ad agosto cambia la programmazione di La Promessa. La soap spagnola non sarà più trasmessa il sabato sera in prima serata su Rete 4, ma continuerà con le puntate quotidiane alle 19:45. Vediamo perché Mediaset ha preso questa decisione e cosa cambia per gli appassionati della serie. L’estate porta importanti novità per i telespettatori che seguono ogni giorno La Promessa. Mediaset ha infatti deciso di modificare la programmazione della celebre soap opera spagnola, eliminando l’appuntamento del sabato sera per tutto il mese di agosto. Una scelta che arriva in maniera piuttosto inattesa, soprattutto perché la serie aveva dimostrato di sapersi difendere molto bene anche nella fascia più competitiva della televisione italiana. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - La Promessa lascia il prime time di Rete 4: ecco cosa cambia nel palinsesto!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LA PROMESSA: ANGELA SOTTO SHOCK! IL TERRIBILE SEGRETO DI LORENZO E LEOCADIA!

Notizie e thread social correlati

La Promessa conquista il prime time di Rete 4Da domani sera, la soap spagnola La Promessa, con protagonista la famiglia Luján, sarà trasmessa anche in prima serata su Rete 4, oltre alla consueta...

Cairo: "LA7 è diventata la terza rete nel prime time. Squadra che vince non si cambia"LA7 si posiziona come la terza rete nel prime time, secondo quanto dichiarato dal presidente di Rcs Mediagroup.

Temi più discussi: La promessa: Episodio 670 Video; La Promessa dice addio al sabato sera: cambia la programmazione Mediaset da settembre; La Promessa anticipazioni 12 luglio: Angela scompare nel nulla, Curro affronta Lorenzo; La Promessa, le anticipazioni dal 19 al 25 luglio 2026.

Asp Jensen, giovane centrocampista danese e promessa del vivaio Lazio, lascia Roma per firmare con il Deportivo La Coruña. Nonostante l'avvicinarsi della chiusura con i biancocelesti, il Bayern Monaco ha preferito… laziochannel.it/2026/07/mercat… #Merc x.com

Annullamento proposta immobiliare reddit

La Promessa, le anticipazioni dal 19 al 25 luglio 2026Il ritorno di Angela e la rabbia di Leocadia; Il barone aumenta la pressione su Catalina; Ricardo umiliato, Lope si riprende ... today.it

La Promessa spoiler Spagna, Ricardo lascia il palazzo con una lettera: 'Regole ingiuste'Ricardo lascerà La Promessa con una lettera di addio nelle prossime puntate: Regole ingiuste, scriverà a Cristobal. Le anticipazioni rivelano che Pia sarà allontanata da Lujan quando Cristobal ... it.blastingnews.com