Maximo entra nella tenuta, scatenando un terremoto tra i personaggi. La sua presenza svela una verità su Angela che sconvolge tutti, portando tensione e scompiglio. La rivelazione si intreccia con i conflitti tra Petra e Tomasa, aggiungendo complessità alla situazione. La scena si svolge tra incontri e scontri, mentre l’atmosfera si fa sempre più carica di tensione e sorpresa.

L’ingresso di Maximo nella tenuta non rappresenta soltanto il ritorno di un vecchio amico di Alonso. La sua presenza porta con sé una rivelazione destinata a cambiare il corso della vicenda, mentre nuovi conflitti coinvolgono anche Petra e Tomasa. Per molto tempo uno dei misteri più discussi di La Promessa ha riguardato la vera identità del padre di Angela. Le ipotesi si sono moltiplicate episodio dopo episodio, alimentando dubbi e teorie tra i personaggi e il pubblico. Adesso, però, le anticipazioni delle puntate in onda in Spagna mettono fine a ogni incertezza: il padre della ragazza è Maximo, un influente uomo d’affari e storico amico di Alonso. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - La Promessa, Anticipazioni Spagnole: arriva Maximo e la verità su Angela sconvolge il palazzo!

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LA PROMESA ANTICIPAZIONI: LA VERITÀ SU ENORA FA CROLLARE TUTTO!

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