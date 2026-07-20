Nella soap spagnola La Promessa, Angela ha evitato le nozze con Lorenzo grazie all'intervento di un nuovo personaggio. La cerimonia, prevista tra pochi mesi, potrebbe essere annullata o rinviata. La trama si è complicata con l’introduzione di questa figura, che sembra offrire una soluzione alternativa alla giovane. La serie prosegue con questa tensione, lasciando i fan in attesa di sviluppi sul futuro di Angela e Lorenzo.

I fans della serie tv spagnola La Promessa sono con il fiato sospeso: Angela sposerà davvero Lorenzo? A pochi mesi dalla data fissata per le nozze, la trama si infittisce con l’arrivo di un nuovo personaggio, che potrebbe offrire alla giovane un escamotage per sfuggire al matrimonio con il capitano. Scopriamo insieme cosa accadrà. Trame spagnole La Promessa: preparativi in corso per le nozze di Angela e Lorenzo. Il conto alla rovescia è iniziato, e i preparativi per il matrimonio tra Angela e Lorenzo – programmato entro tre mesi – cominciano a entrare nel vivo. Se il Capitano non vede l’ora di convolare a nozze con la figlia di Leocadia, quest’ultima non fa certo i salti di gioia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni spagnole: Angela riesce a evitare le nozze con Lorenzo?

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La Promessa Anticipazioni Spagnole: Il Mistero Di Lope!

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