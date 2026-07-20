La Promessa anticipazioni 21 luglio | il Barone infanga Catalina sui giornali
Il Barone ha pubblicato sui giornali un articolo in cui accusa Catalina di essere responsabile delle sommosse contadine. La notizia mette a rischio la reputazione della famiglia Luján. Alonso sta tentando di gestire la situazione e di prevenire ulteriori conseguenze. Nessuna delle parti ha ancora commentato pubblicamente.
Il Barone diffonde sui giornali un'accusa contro Catalina, indicata come responsabile delle sommosse contadine. La reputazione dei Luján è in pericolo mentre Alonso cerca di evitare una nuova crisi. Nella puntata di martedì 21 luglio, in onda alle 19:40 su Rete 4 de La Promessa, il Barone decide di passare all'attacco contro Catalina utilizzando l'arma della stampa. Una notizia pesantissima inizia a circolare e mette la giovane Luján al centro di uno scandalo che rischia di compromettere il futuro della famiglia. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: La tentazione diventa realtà: Manuel vende le sue quote a Don Pedro Farré per ricominciare da capo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Notizie e thread social correlati
La Promessa, anticipazioni dal 27 luglio al 2 agosto: Catalina minacciata dal baroneDal 27 luglio al 2 agosto, nelle puntate de La Promessa, la tenuta viene sconvolta da tensioni familiari e segreti nascosti.
Leggi anche: La promessa, anticipazioni al 13 giugno: Catalina affronta il barone
Temi più discussi: La Promessa, le trame dal 20 al 26 luglio 2026; La Promessa, cosa succede nella puntata del 21 luglio: anticipazioni; La Promessa anticipazioni 18 luglio: ecco cosa succede nel doppio appuntamento di sabato; La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 19 al 25 luglio.
La Promessa anticipazioni 21 luglio: il Barone infanga Catalina sui giornaliLa Promessa anticipazioni 21 luglio: il Barone attacca Catalina sui giornali con una grave accusa, mentre Alonso tenta di salvare i Luján. movieplayer.it
La Promessa anticipazioni 21 luglio 2026: Catalina in pasto ai giornaliVediamo le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 21 luglio 2026. Ecco cosa succederà nell'episodio della Soap di Rete4. msn.com
Un Posto al Sole, anticipazioni 21 luglio 2026: Micaela spiazza Niko e Manuela, vuole che Jimmy vada a vivere con lei Micaela vuole portare Jimmy a vivere con sé. La proposta arriva nel momento più delicato per il ragazzo e lascia Niko e Manuela senza un facebook
[SPOILER] La Promessa: anticipazioni da domenica 12 a venerdì 17 luglio! Lorenzo ha rapito Angela reddit