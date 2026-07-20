La principessa Beatrice non ha pubblicato nulla sui social per il sesto anniversario di nozze. La crisi tra la famiglia reale e l’ex principe Andrea, coinvolto nel calo di popolarità degli York, si riflette anche nella famiglia Mapelli Mozzi. La mancanza di messaggi pubblici evidenzia la tensione tra i membri, mentre la discussione sulla posizione della principessa sui social continua a essere oggetto di attenzione.

L a caduta dell’ex principe Andrea e dell’intero casato degli York sta causando profonde divisioni in famiglia. E si fa sentire anche in casa Mapelli Mozzi. Le voci su una presunta crisi di coppia ha portato i Royal watcher a speculare addirittura su un possibile divorzio della principessa Beatrice di York che, mentre il marito insiste nel rimanere per mesi negli Usa, appare sempre più sola nell’affrontare le imbarazzanti ripercussioni dello scandalo. Ma cosa c’è di vero? Beatrice di York è di nuovo mamma: è nata la seconda figlia, Athena Elizabeth X La principessa Beatrice sposa felice (o forse no). La coppia si è sposata il 17 luglio 2020, nel pieno della pandemia e dopo diversi ritardi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La principessa Beatrice non ha celebrato sui social il sesto anniversario di nozze

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Princess Beatrice & Edo FACES CHALLENGING Marriage Despite Calm

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