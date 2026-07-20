la polizia ha disperso migliaia di studenti in marcia

Notizia in breve

La polizia indiana ha disperso con scudi e bastoni un corteo di migliaia di studenti che si stava dirigendo verso il Parlamento a Nuova Delhi. Gli studenti protestavano contro presunte frodi negli esami universitari e chiedevano le dimissioni del ministro dell’istruzione. La manifestazione è stata interrotta prima di raggiungere la sede parlamentare. Non sono stati segnalati feriti o arresti.