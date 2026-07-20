La polizia ha disperso migliaia di studenti in marcia
La polizia indiana ha disperso con scudi e bastoni un corteo di migliaia di studenti che si stava dirigendo verso il Parlamento a Nuova Delhi. Gli studenti protestavano contro presunte frodi negli esami universitari e chiedevano le dimissioni del ministro dell’istruzione. La manifestazione è stata interrotta prima di raggiungere la sede parlamentare. Non sono stati segnalati feriti o arresti.
N uova Delhi, 20 lug. (askanews) – La polizia indiana con scudi e bastoni cerca di disperdere il corteo di migliaia di persone, in particolare studenti, in marcia per radunarsi davanti al Parlamento di Nuova Delhi per denunciare le frodi agli esami universitari e chiedere le dimissioni del ministro dell’istruzione, Dharmendra Pradhan. Leggi anche › Kiran Desai, “La solitudine di Sonia e Sunny”, dall’India a New York Un movimento nato online, quello degli studenti, che ha deciso di manifestare nel giorno in cui si apre la sessione d’esami estiva. La polizia non ha autorizzato la marcia, definendola “illegale” e minacciando repressioni.... 🔗 Leggi su Iodonna.it
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