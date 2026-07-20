La perdita più difficile? Quella di mio padre Ma la fede in Cristo mi ricorda che mi è stata fatta una promessa importante Siamo eterni anche se non immortali | così Nek

Da ilfattoquotidiano.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nek ha parlato della perdita di suo padre, definendola la sofferenza più grande. Durante un'intervista a Vanity Fair al BCT di Benevento, il cantante ha condiviso che, nonostante la tristezza, la fede in Cristo gli ricorda di una promessa: siamo eterni anche se non immortali. La sua testimonianza si concentra sul senso di continuità oltre la morte, senza approfondire altri dettagli sulla vicenda personale.

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“La morte è la tenebra più pesante. La perdita più difficile? Quella di mio padre”. È una confessione intima e profonda quella che Nek ha concesso a Vanity Fair, a margine dell’incontro al BCT, il Festival della Televisione e del Cinema di Benevento, dov’è stato ospite. Il cantante, riconfermato in giuria a The Voice Senior e Kids, si racconta in maniera inedita, parlando dell’ansia (che lo porta ad essere un eterno insoddisfatto), dell’incidente al seguito del quale rischiò di vedersi amputata la mano sinistra, della perdita del padre e di come la fede lo abbia aiutato ad affrontarla. NEK, LA MORTE DEL PADRE E IL SOSTEGNO DELLA FEDE. Nek è sempre piuttosto riservato nel raccontare il suo privato, ma questa volta si apre in maniera generosa, soprattutto quando parla della morte del padre, avvenuta nel 2012. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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