La squadra rossonera si è radunata questa mattina allo stadio di Saltocchio, iniziando la preparazione pre-stagionale sotto la guida di mister Bernardini. La sessione comprende test fisici e visite mediche. A partire da giovedì, i giocatori partiranno per il ritiro a Castelnuovo. La preparazione segna l'inizio ufficiale della nuova stagione, dopo le ferie estive di tutti i calciatori.

Lucca Vacanze finite per vecchi e nuovi rossoneri. Da oggi inizia ufficialmente la nuova stagione. La squadra si ritrova questa mattina allo stadio agli ordini di mister Bernardini per sostenere test e visite mediche. Nel pomeriggio prima "seduta" a Saltocchio, fino a mercoledì, quindi giovedì 23 luglio partenza per il ritiro di Castelnuovo Garfagnana, con la "rosa" che sarà completata in corso d’opera. Intanto in sede prosegue la campagna abbonamenti che sta andando bene, a conferma che i tifosi hanno apprezzato il lavoro svolto fino ad oggi dalla società, mentre allo stadio proseguono i lavori di abbattimento delle vecchie torri faro da parte della ditta Del Debbio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Pantera di Bernardini riparte da Saltocchio. Poi da giovedì tutti in ritiro a Castelnuovo

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