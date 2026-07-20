Bologna, 20 luglio 2026 – Per Achille Polonara la seconda vita nel basket comincia dalla panchina. È ufficiale infatti il suo ingresso nello staff tecnico dell’Halley Avellino Basket, formazione che nella prossima stagione disputerà il campionato di Serie A2 agli ordini di coach Gennaro Di Carlo. L'ufficialità è arrivata con un comunicato del club irpino, poche ore dopo il messaggio pubblicato sui social dallo stesso Polonara. L'ex giocatore della Virtus aveva infatti annunciato l'inizio della sua nuova vita cestistica, dopo aver completato lo scorso 16 luglio il corso di tesseramento del Cna - Comitato Nazionale Allenatori. “Sono davvero molto carico e felice”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - La nuova vita di Achille Polonara: entra nello staff tecnico di Avellino. “Grazie per questa enorme opportunità”

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