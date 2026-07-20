Una nuova truffa si sta diffondendo negli aeroporti, coinvolgendo passeggeri con valigie che sembrano rispettare le norme. I truffatori attirano le vittime con bagagli apparentemente in regola, ma poi li modificano o li sostituiscono per superare i limiti di peso e dimensione stabiliti dalle compagnie aeree. Per evitare problemi, è consigliabile verificare con attenzione peso e dimensioni del bagaglio prima di partire e usare strumenti di misurazione affidabili.

Viaggiare in aereo richiede sempre più attenzione, soprattutto quando si tratta di rispettare le regole sui bagagli. Le compagnie aeree applicano infatti limiti ben precisi per peso e dimensioni del bagaglio a mano e, in caso di superamento, possono essere previsti costi aggiuntivi. Proprio questa familiarità con i supplementi rende più semplice per i malintenzionati sfruttare l’incertezza dei passeggeri. Nelle ore che precedono un volo, tra la corsa verso il gate, il timore di arrivare in ritardo e la necessità di superare rapidamente i controlli, molti viaggiatori abbassano la soglia di attenzione. È proprio su questo stato d’animo che si baserebbe un nuovo raggiro segnalato nello scalo lombardo, studiato per convincere le vittime a pagare denaro senza alcun motivo legittimo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - La nuova truffa della valigia in aeroporto: cosa fanno e come difendersi

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