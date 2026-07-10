Una nuova truffa digitale si diffonde in Italia attraverso messaggi WhatsApp. La Polizia Postale ha diffuso un avviso per avvertire i cittadini dei rischi collegati a questa frode, che si svolge principalmente tramite chat e social network. Non sono stati forniti dettagli specifici sui metodi utilizzati, ma si raccomanda di prestare attenzione a messaggi sospetti e di evitare di condividere dati personali o cliccare su link non verificati.

“Vi arriva via WhatsApp, ecco a cosa occorre fare attenzione”. È l’avviso che in queste ore la Polizia Postale sta diffondendo per mettere in guardia da una nuova truffa digitale che corre tra chat e social. Un raggiro che gioca sull’urgenza e sulla paura, e che sfrutta un linguaggio sempre più credibile per ingannare anche gli utenti più attenti. Il meccanismo non è nuovo, ma oggi si presenta in una versione più raffinata. I truffatori si fingono agenti o funzionari di istituzioni e cercano di ottenere dati personali o l’accesso ai conti bancari. Il dettaglio che rende questa truffa ancora più pericolosa è la sua apparente autenticità: i messaggi arrivano su WhatsApp e sono seguiti da una telefonata che sembra ufficiale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - “Arriva tramite WhatsApp, pericolosissima”. La nuova truffa spopola in Italia, come difendersi

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