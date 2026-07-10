Arriva tramite WhatsApp pericolosissima La nuova truffa spopola in Italia come difendersi
Una nuova truffa digitale si diffonde in Italia attraverso messaggi WhatsApp. La Polizia Postale ha diffuso un avviso per avvertire i cittadini dei rischi collegati a questa frode, che si svolge principalmente tramite chat e social network. Non sono stati forniti dettagli specifici sui metodi utilizzati, ma si raccomanda di prestare attenzione a messaggi sospetti e di evitare di condividere dati personali o cliccare su link non verificati.
“Vi arriva via WhatsApp, ecco a cosa occorre fare attenzione”. È l’avviso che in queste ore la Polizia Postale sta diffondendo per mettere in guardia da una nuova truffa digitale che corre tra chat e social. Un raggiro che gioca sull’urgenza e sulla paura, e che sfrutta un linguaggio sempre più credibile per ingannare anche gli utenti più attenti. Il meccanismo non è nuovo, ma oggi si presenta in una versione più raffinata. I truffatori si fingono agenti o funzionari di istituzioni e cercano di ottenere dati personali o l’accesso ai conti bancari. Il dettaglio che rende questa truffa ancora più pericolosa è la sua apparente autenticità: i messaggi arrivano su WhatsApp e sono seguiti da una telefonata che sembra ufficiale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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