La necessità di aumentare il numero degli insegnanti di sostegno specializzati non dovrebbe compromettere la qualità della loro preparazione. È la posizione di Gianluca Amatori, docente di Didattica e Pedagogia Speciale all'Università Europea di Roma, coordinatore del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria e direttore del Corso di Specializzazione per le attività di Sostegno, che richiama l'attenzione sulla progettazione dei percorsi formativi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Lutilità delle Prof di Sostegno nelle Scuole Italiane

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Argomenti più discussi: La necessità di più docenti di sostegno non può compromettere la qualità della formazione, l'esperienza non è competenza, il Punto di Gianluca Amatori; Così i droni cambiano eserciti e industrie; Stanhome, l'ad Diociaiuti: Con RedFish puntiamo all'IPO in 5 anni; 5 anni dalla vittoria degli Europei dell'Italia: il segreto del gruppo di Mancini.

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