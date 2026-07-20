La necessità di più docenti di sostegno non può compromettere la qualità della formazione l’esperienza non è competenza il Punto di Gianluca Amatori
Il Ministero dell'Istruzione ha annunciato un incremento di insegnanti di sostegno, ma alcuni esperti sottolineano che aumentare il numero senza garantire formazione adeguata può ridurre la qualità dell'insegnamento. La questione riguarda la preparazione specifica degli insegnanti, non solo la quantità. La discussione si concentra sulla necessità di mantenere elevati gli standard formativi, anche con un maggior numero di docenti di sostegno.
La necessità di aumentare il numero degli insegnanti di sostegno specializzati non dovrebbe compromettere la qualità della loro preparazione. È la posizione di Gianluca Amatori, docente di Didattica e Pedagogia Speciale all'Università Europea di Roma, coordinatore del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria e direttore del Corso di Specializzazione per le attività di Sostegno, che richiama l'attenzione sulla progettazione dei percorsi formativi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Lutilità delle Prof di Sostegno nelle Scuole Italiane
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