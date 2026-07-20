la morte di domenico caliendo oggi riunione sulla richiesta di risarcimento

Oggi si svolge l'ultima riunione del comitato valutazioni sinistri dell’ospedale Monaldi di Napoli, in merito alla richiesta di risarcimento per la morte di Domenico Caliendo. Il bambino, di quasi due anni e mezzo, è deceduto il 21 febbraio nella terapia intensiva a seguito di un trapianto di cuore fallito. La riunione riguarda la valutazione delle responsabilità e delle eventuali richieste di risarcimento legate al caso.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ prevista oggi l’ultima seduta del comitato valutazioni sinistri dell’ ospedale Monaldi di Napoli dove, lo scorso 21 febbraio è morto, nella terapia intensiva, il piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di quasi due anni e mezzo deceduto a seguito di un trapianto di cuore fallito. Da alcuni mesi ormai tra l’ospedale e la famiglia Caliendo-Mercolino è in atto una trattativa extragiudiziale relativa alla richiesta di risarcimento. “Intendiamo chiedere – fa sapere l’avvocato Francesco Petruzzi, legale dei genitori del bimbo, – un incontro risolutivo entro la fine del mese di luglio, durante il quale si possa giungere a un accordo definitivo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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