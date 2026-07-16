Parigi Madrid Praga e Firenze le città che hanno detto basta

Parigi, Madrid e Praga hanno deciso di vietare i monopattini in sharing. La decisione arriva dopo che si sono verificati numerosi problemi di sosta selvaggia e incidenti. Le autorità di ciascuna città hanno adottato misure per limitare l’uso di queste tavolette elettriche. La misura riguarda tutte le aree centrali e le zone più trafficate delle città. Nessuna delle tre ha ancora previsto alternative specifiche per il trasporto in sostituzione dei monopattini.

Parigi, Madrid, Praga. Tre capitali europee accomunate dalla stessa scelta: la messa al bando dei monopattini in sharing. In tutti e tre i casi lo stop è stato deciso per ovviare a due problemi portati in dote dalle tavolette elettriche: la sosta selvaggia e l’alto tasso di incidentalità. Fattori coi quali si trova a fare i conti pure Milano. In Italia l’unica città che ha detto basta è stata Firenze. A Parigi l’addio ai monopattini in sharing è scattato dopo il referendum tenutosi il 2 aprile 2023. L’amministrazione parigina ha rimosso 15mila mezzi delle flotte di Dott, Lime e Tier. Dal primo settembre dello stesso anno Parigi è quindi diventata la prima capitale europea a vietare il servizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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