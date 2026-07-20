La maledizione di Drake si abbatte anche su Messi | ennesima scommessa altri milioni in fumo

Da sportmediaset.mediaset.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il rapper canadese Drake ha perso altri milioni di dollari in una scommessa sportiva, secondo quanto riferito. La sua scommessa, che avrebbe coinvolto un evento calcistico, non è andata a buon fine. Questa non è la prima volta che Drake si impegna in puntate di questo tipo, spesso con esiti negativi. La vicenda è stata resa nota attraverso fonti di settore, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il rapper canadese sembrerebbe avere il vizio del gioco. Non sempre, però, azzecca i pronostici sullo sport. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

la maledizione di drake si abbatte anche su messi ennesima scommessa altri milioni in fumo
© Sportmediaset.mediaset.it - La maledizione di Drake si abbatte anche su Messi: ennesima scommessa, altri milioni in fumo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Allarme in Argentina: dopo Kane, la maledizione dello stregone del Ghana si abbatte su MessiUn giocatore argentino è stato colpito da un infortunio durante la partita dei Mondiali 2026, poche ore dopo che un altro calciatore ghanese aveva...

Leggi anche: La folle scommessa di Drake sulla vittoria dell’Argentina ai Mondiali: la Spagna spera nella “maledizione”

Temi più discussi: La folle scommessa di Drake sulla vittoria dell'Argentina ai Mondiali: la Spagna spera nella maledizione; Tra Messi e il Mondiale c'è... Drake: la folle scommessa del rapper 'spaventa' l'Argentina; Drake ha perso 1,5 milioni di dollari sulla finale della World Cup, chi ha guadagnato 3,3 milioni di dollari?; La 'maledizione di Drake' nel mondo dello sport: una leggenda virale.

la maledizione di drakeLa folle scommessa di Drake sulla vittoria dell’Argentina ai Mondiali: la Spagna spera nella maledizioneDrake punta milioni sulla vittoria dell'Argentina ai Mondiali e così i tifosi della Spagna sperano: si aggrappano alla maledizione del rapper ... fanpage.it

la maledizione di drakeLa 'maledizione di Drake' nel mondo dello sport: una leggenda viraleLa 'maledizione di Drake': come il rapper è diventato protagonista di una leggenda virale nel mondo dello sport ... it.blastingnews.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web