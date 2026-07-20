La maledizione di Drake si abbatte anche su Messi | ennesima scommessa altri milioni in fumo

Notizia in breve

Il rapper canadese Drake ha perso altri milioni di dollari in una scommessa sportiva, secondo quanto riferito. La sua scommessa, che avrebbe coinvolto un evento calcistico, non è andata a buon fine. Questa non è la prima volta che Drake si impegna in puntate di questo tipo, spesso con esiti negativi. La vicenda è stata resa nota attraverso fonti di settore, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.