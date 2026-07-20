La luminosità è diventata un elemento fondamentale nella progettazione degli interni, considerata come un vero e proprio materiale da costruzione. La luce naturale non è più vista come un dettaglio decorativo, ma come parte integrante del design degli spazi, influenzando il modo in cui si vivono le stanze. Questa trasformazione riflette una nuova attenzione all’uso della luce per migliorare la qualità abitativa, rendendo la luminosità un elemento imprescindibile nella creazione di ambienti funzionali e accoglienti.

C’è una caratteristica ormai non negoziabile per chi cerca o progetta la casa ideale: la luminosità. Oggi l’architettura d’interni non considera più la luce naturale come un semplice dettaglio, ma come un vero e proprio materiale da costruzione. Dilata visivamente gli spazi, facendo sembrare più ampie anche le stanze più piccole, e influisce sul nostro benessere migliorando l’umore. Vivere in ambienti cupi o esposti male, infatti, rischia di spegnere l’energia degli ambienti e appiattire la bellezza degli arredi. Esistono una serie di provvedimenti e soluzioni, che vanno da piccoli accorgimenti di re-styling a veri e propri interventi di ristrutturazione, per rivoluzionare l’atmosfera delle case e moltiplicarne la luminosità. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La luce non è un dettaglio d’arredo, è il materiale che decide come vivremo ogni stanza

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