Nel 2026, il settore dell’illuminotecnica residenziale sta vivendo un cambiamento significativo, con l’attenzione che si sposta dall’aspetto pratico a quello estetico. Le soluzioni di illuminazione vengono integrate nei design degli spazi in modo più armonioso, diventando elementi centrali nelle scelte di arredo. Questa trasformazione riflette una tendenza che coinvolge sia le tecnologie innovative che le preferenze dei consumatori, portando a un’attenzione crescente verso l’effetto visivo e atmosferico delle luci.

Il mondo dell’interior design sta attraversando un’evoluzione profonda e il 2026 si preannuncia come l’anno in cui l’ illuminazione smette definitivamente di essere un accessorio funzionale per diventare il cuore del progetto d’arredo. In un contesto dove la casa è chiamata a essere sempre più fluida e multifunzionale, la luce assume un ruolo scenografico e strategico. Le tendenze delineano un equilibrio sofisticato tra estetica, tecnologia smart e dialogo con la luce naturale. La grande protagonista del 2026 è proprio la luce naturale, non più solo una risorsa da sfruttare, ma un elemento da amplificare attraverso soluzioni artificiali intelligenti.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Illuminotecnica residenziale 2026 la luce diventa il cuore del progetto d’arredo

Una casa a corte nella Valle d'Itria: omaggio alla tradizione pugliese - Corsaro Architetti

Notizie correlate

Illuminotecnica domestica e ritmo circadiano: la scienza della luceSpesso consideriamo l’illuminazione di casa come una semplice questione di estetica o di visibilità.

A Santa Luce 200mila euro per la riqualificazione dell'arredo urbanoInvestimento da 201mila euro per potenziare l'attrattività delle attività produttive e migliorare l'arredo urbano per cittadini e turisti.