Selvaggia Lucarelli ha annunciato che a breve condurrà un programma su Rai1. Recentemente, è passata da Canale 5, dove sarà presente sia al Grande Fratello Vip che all’Isola dei Famosi. La giornalista ha criticato duramente alcuni vip che hanno preso posizione a favore di Mario Roggero, senza specificare i nomi degli interessati. La sua dichiarazione si concentra sulla sua intenzione di affrontare questa vicenda in un nuovo progetto televisivo.

Selvaggia Lucarelli, di recente passata a Canale 5 dove si dividerà tra GF Vip e Isola dei Famosi, è un fiume in piena contro i vip che si sono schierati con Mario Roggero. Il caso del gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione sta dividendo l’Italia e la politica con la Destra dalla parte di Roggero, con qualche distinguo e cautela in Forza Italia, e la Sinistra che non parteggia per il gioielliere che ha inseguito e ammazzato fuori dal negozio due rapinatori e ferito un terzo. Molti volti noti, tra gli altri Giulia Salemi, Andrea Cerioli, Giacomo Urtis, Roberto Alessi e Melissa Satta, si sono esposti pubblicamente per Roggero. In particolare la Satta ha commentato su X il fatto, scatenando l’immediata reazione di Selvaggia Lucarelli che ha a sua volta ha diviso i lettori. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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LA LUCARELLI DEMOLISCE I VIP PRO ROGGERO: A BREVE UN PROGRAMMA SU RAI1

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