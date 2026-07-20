La Lezione arriva su Sky Cinema | il thriller con Matilda De Angelis e Stefano Accorsi

La Lezione, diretto da Stefano Mordini, debutta su Sky Cinema Uno in prima visione. Si tratta di un thriller psicologico con protagonisti Matilda De Angelis e Stefano Accorsi. La trama si concentra su temi di ossessione e manipolazione, con un focus sulla ricerca della verità. La trasmissione avviene esclusivamente sulla piattaforma Sky Cinema.

La Lezione di Stefano Mordini debutta su Sky Cinema Uno: il thriller psicologico con Matilda De Angelis e Stefano Accorsi arriva in prima TV. Un thriller psicologico che intreccia ossessione, manipolazione e ricerca della verità. Arriva su Sky Cinema in prima TV LA LEZIONE, il nuovo film di Stefano Mordini con Matilda De Angelis e Stefano Accorsi. Il film esordirà lunedì 20 luglioalle 21:15 su Sky Cinema Uno, in. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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