La lezione | il thriller psicologico con Matilda De Angelis e Stefano Accorsi arriva in prima TV su Sky Cinema

Domani sera alle 21:15, su Sky Cinema Uno, va in onda in prima visione il film “La lezione”. Si tratta di un thriller psicologico diretto da Stefano Mordini, con protagonisti Matilda De Angelis e Stefano Accorsi. La pellicola sarà trasmessa per la prima volta in televisione, senza precedenti di programmazione.

Debutta in prima TV domani, lunedì 20 luglio alle 21:15 su Sky Cinema Uno La lezione, il thriller psicologico diretto da Stefano Mordini e interpretato da Matilda De Angelis e Stefano Accorsi. Il film sarà disponibile anche in streaming su NOW, on demand e, per gli abbonati Sky, anche in 4K. Diretto da Stefano Mordini, che firma la sceneggiatura insieme a Luca Infascelli, La lezione è tratto dall’omonimo romanzo di Marco Franzoso, pubblicato da Mondadori. Il film è prodotto da Roberto Sessa per Picomedia e Vision Distribution, in collaborazione con Sky. La protagonista è Elisabetta, una giovane e brillante avvocatessa interpretata da Matilda... 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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Presentato a Roma «La Lezione»: il nuovo film di Stefano Mordini con Matilda De Angelis e...

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