La Juventus è al lavoro per presentare una nuova offerta all’Aston Villa per il Dibu Martinez | arriverà se…Il possibile incastro

La Juventus sta preparando una nuova offerta per acquistare il portiere argentino dall’Aston Villa. La trattativa tra le due società è in fase avanzata e la Juventus è intenzionata a rilanciare l’offerta, condizionata a determinati fattori. La trattativa riguarda la possibile cessione del giocatore, con le parti impegnate a definire i dettagli. Non sono stati comunicati termini temporali né altre condizioni specifiche.

di Luca Fiore La trattativa tra Juventus e Aston Villa per il Dibu Martinez entra nel vivo con il club bianconero pronto a rilanciare per il portiere argentino. La Juventus sta concentrando i propri sforzi sul mercato per assicurarsi un nuovo portiere titolare. L’obiettivo principale per la retroguardia è Emiliano Martinez. La dirigenza intende blindare la porta con un innesto in grado di garantire assoluta affidabilità e grande carisma sul campo per i prossimi anni. I contatti con l’entourage del sudamericano procedono ormai da diverso tempo, ma la vera difficoltà dell’intera operazione è rappresentata dalle elevate pretese avanzate dall’Aston Villa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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