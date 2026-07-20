La Juve vede il traguardo per Pellegrino | nei prossimi giorni gli agenti saranno in Italia cosa succede

Nei prossimi giorni, gli agenti del calciatore arriveranno in Italia per discutere i dettagli del trasferimento alla Juventus. La società sta definendo un contratto quinquennale con il giocatore, mentre cerca di raggiungere un accordo con il Parma, attuale club del calciatore. La trattativa è in fase avanzata, ma ancora da finalizzare.

di Luca Fioretti Calciomercato Juve: la dirigenza prepara i dettagli del contratto quinquennale per Pellegrino mentre si cerca l’intesa totale con il Parma. I contatti per completare il reparto avanzato della Juventus procedono spediti e si spostano in una sede nevralgica per le trattative calcistiche. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, gli agenti di Mateo Pellegrino faranno tappa a Milano nei prossimi giorni per discutere della proposta di contratto bianconera, intenzionati a trovare la quadra definitiva sull’ingaggio del calciatore. La dirigenza ha già predisposto le cifre da presentare all’entourage della punta classe 2001: sul piatto c’è un quinquennale da 2 milioni di euro a stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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PELLEGRINO E KESSIÉ i Prossimi Due Colpi Juve Cifre e Dettagli, Ecco Come Stanno Davvero le Cose

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