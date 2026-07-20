La Juve vede il traguardo per Pellegrino | nei prossimi giorni gli agenti saranno in Italia cosa succede

Da juventusnews24.com 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nei prossimi giorni, gli agenti del calciatore arriveranno in Italia per discutere i dettagli del trasferimento alla Juventus. La società sta definendo un contratto quinquennale con il giocatore, mentre cerca di raggiungere un accordo con il Parma, attuale club del calciatore. La trattativa è in fase avanzata, ma ancora da finalizzare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Luca Fioretti Calciomercato Juve: la dirigenza prepara i dettagli del contratto quinquennale per Pellegrino mentre si cerca l’intesa totale con il Parma. I contatti per completare il reparto avanzato della  Juventus  procedono spediti e si spostano in una sede nevralgica per le trattative calcistiche. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato,  gli agenti di Mateo Pellegrino faranno tappa a Milano nei prossimi giorni per discutere della proposta di contratto bianconera, intenzionati a trovare la quadra definitiva sull’ingaggio del calciatore. La dirigenza ha già predisposto le cifre da presentare all’entourage della punta classe  2001: sul piatto c’è un  quinquennale da 2 milioni di euro a stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui gli aggiornamenti su Italia.

la juve vede il traguardo per pellegrino nei prossimi giorni gli agenti saranno in italia cosa succede
© Juventusnews24.com - La Juve vede il traguardo per Pellegrino: nei prossimi giorni gli agenti saranno in Italia, cosa succede
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

PELLEGRINO E KESSIÉ i Prossimi Due Colpi Juve Cifre e Dettagli, Ecco Come Stanno Davvero le Cose

Video PELLEGRINO E KESSIÉ i Prossimi Due Colpi Juve? Cifre e Dettagli, Ecco Come Stanno Davvero le Cose

Notizie e thread social correlati

“Cambia tutto”. Meteo impazzito in Italia, cosa succede nei prossimi giorniIl tempo in Italia sta cambiando dopo settimane di alternanza tra giornate soleggiate e temporali improvvisi.

Leggi anche: Meteo, in Trentino pit stop per il clima estivo: cosa succede nei prossimi giorni

Temi più discussi: Dove vedere Basilea-Juventus in streaming gratis: orario e come registrarsi; Dove vedere Basilea-Juve in tv? Dazn o Sky, orario; Amichevoli estive 2026, diretta Basilea-Juventus: quando e dove vederla in streaming su DAZN; Juventus-Basilea: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming l'amichevole.

la juve vede ilBasilea-Juventus, dove vedere l’amichevole in TV e streaming|??%@?L?u001c??u000fv?|y??????o?m}??_P?Z?8?u0017g?r?^?? ??JI???)???Mw??c?bu0017k?5??u000e/?p?u001d????W {]\?_?^f=????U????0u2GS???3w=?}??y {?5u??k?u?gT??¯?}??7?????u-??6?8????? [u0003 _??:?6?I?c3x?? ... fanpage.it

la juve vede ilDecade la clausola di Lucumí con il Bologna. La Juventus studia l'assaltoDa qualche minuto è ufficialmente scaduta, per l'ultima volta, la clausola di risoluzione da 28 milioni di euro presente nel contratto con il Bologna del difensore colombiano Jhon Lucumi, ormai da tem ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web