La Juventus sta considerando di confermare il portiere Di Gregorio, poiché il mercato è attualmente bloccato e si sta valutando la cessione di Perin. La scelta deriva dalla necessità di gestire la rosa dei portieri in vista dei prossimi impegni ufficiali. Le strategie della squadra per la posizione tra i pali stanno subendo una modifica inaspettata.

di Luca Fioretti Calciomercato Juve: il club valuta la conferma di Di Gregorio a causa del mercato bloccato e pianifica la cessione di Perin. Le strategie per la gestione dei pali in vista dei prossimi impegni ufficiali stanno subendo una brusca e inaspettata variazione. Secondo quanto viene analizzato dettagliatamente oggi da Tuttosport, la Juve si starebbe rassegnando a trattenere Di Gregorio per questa nuova stagione. Il mercato intorno al portiere non ha fatto registrare i movimenti sperati, costringendo i vertici della Continassa a rivedere i piani iniziali pensati per il reparto arretrato. La situazione di stallo è legata... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - La Juve si sta rassegnando all’idea di tenere Di Gregorio: il motivo e cosa potrebbe succedere nelle prossime settimane

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