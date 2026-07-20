La Giordania si trova nel mirino delle ritorsioni tra Stati Uniti e Iran, con attacchi crescenti provenienti dalle basi statunitensi. Da quando sono ripresi gli scontri tra le due potenze, i lanci di missili e droni iraniani hanno colpito il paese. L'aumento delle azioni militari ha portato a una escalation di tensioni nella regione. Finora, non sono stati segnalati danni o vittime specifiche. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle forze di sicurezza locali.

Gli attacchi statunitensi partono sempre più spesso dalle sue basi ed è diventata un obiettivo delle ritorsioni dell'Iran Sempre più spesso da quando sono ricominciati gli attacchi intensi fra Stati Uniti e Iran, i lanci di missili e droni iraniani hanno come obiettivo la Giordania. I due militari statunitensi uccisi lo scorso venerdì erano in una base giordana, quella di Muwaffaq Salti ad Azraq, a est della capitale Amman, mentre domenica l’Iran ha lanciato quattro missili sul paese: tre sono stati intercettati, uno ha colpito una zona disabitata. Sono stati feriti anche cinque soldati nella base aerea King Faisal, e in una più è est sono stati danneggiati vari elicotteri Blackhawk statunitensi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - La Giordania sta finendo in mezzo alla guerra fra Stati Uniti e Iran

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