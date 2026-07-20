Chi è Ines Garcia Santos la fidanzata di Lamine Yamal è una content creator da milioni di follower

Da fanpage.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ines Garcia Santos, 21 anni, originaria di Siviglia, è una content creator con milioni di follower. È fidanzata da circa un anno con Lamine Yamal. La coppia è stata presente sugli spalti durante tutto il torneo dei Mondiali, culminato con la vittoria della Spagna il 19 luglio.

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Ines Garcia Santos, 21 anni, originaria di Siviglia e content creator, è la fidanzata di Yamine Lamal. I due sono una coppia da circa un anno e lei lo ha seguito sugli spalti per tutti i Mondiali, fino alla vittoria della Spagna lo scorso 19 luglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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