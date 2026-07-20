la forza radio di musicultura

Non si terrà quest'anno la 37esima edizione di Musicultura, evento dedicato alla musica emergente. La decisione è stata comunicata dagli organizzatori, che hanno spiegato di aver scelto di sospendere l’evento senza indicare una data di ripresa. La manifestazione, nota per la sua attenzione alla qualità musicale, non si svolgerà come previsto nel calendario annuale.

Non si celebrerà mai abbastanza il rilievo di una iniziativa come Musicultura, arrivata alla 37esima edizione senza perdere mai di vista l'obiettivo della qualità musicale. Lo spiegheranno bene stasera su Rai Radio1 dalle 21.05 alle 24 Marcella Sullo (nella foto), John Vignola e Duccio Pasqua, i tre conduttori di Radio1 che racconteranno con interviste e reportage le giornate vissute e presentate allo Sferisterio di Macerata il 19 e 20 giugno scorsi. Nato nel 1990 come premio Città di Recanati e con la benedizione di Fabrizio De Andrè e tanti altri grandissimi artisti, Musicultura è una sorta di baluardo di resistenza della musica d'autore, quella sganciata dalle regole più urgenti del mercato ma sempre legata alla ricerca di qualità e innovazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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