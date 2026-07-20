La Fiorentina paga 26 milioni per una delle rivelazioni del Mondiale | Christ Inao Oulaï

La Fiorentina ha versato 26 milioni di euro per acquistare Christ Inao Oulaï, una delle rivelazioni del recente Mondiale. La società ha annunciato ufficialmente il trasferimento, che riguarda un centrocampista. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti sui social, con alcuni utenti che criticano l’entità dell’investimento e altri che sottolineano l’importanza del giocatore. Nessuna comunicazione ufficiale ha chiarito i dettagli contrattuali.

2026-07-20 20:24:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: IL Fiorentina Non vuole rivivere la dura prova vissuta la scorsa stagione, quando Ha dribblato la retrocessione ‘in extremis’. Da qui il dipinto ‘viola’ si sta muovendo velocemente e bene nel ‘mercato’. Cristo Inao Oulaï (Yopougon, 2006) È il suo ultimo “colpo”. La squadra che guida Davide de Gea dal gol ha pagato 26 milioni al Trabzonspor per lui Internazionale ivoriano, che divenne una delle rivelazioni della Coppa del Mondo. “Sono felice e orgoglioso di unirmi a una squadra leggendaria del ‘calcio’.”. Continuo a crescere, ogni volta un po’ di più arrivando a giocare nei club più importanti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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