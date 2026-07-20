Un tranviere è stato ucciso a bastonate a Milano nel 1924. La vittima aveva deciso di ricordare Matteotti con due minuti di sciopero, ma è stata aggredita e colpita fino alla morte da fascisti. L’episodio si è verificato in strada, durante una manifestazione di protesta. Nessun dettaglio su eventuali arresti o responsabili.

Era il 1924, Milano. Oldani, tranviere, fu bastonato e ucciso dai fascisti perché voleva ricordare Matteotti e fare uno sciopero di due minuti.Il tranviere Attilio Oldani fu ammazzato a bastonate in strada per uno sciopero di due minuti. Non è un refuso. Non è un modo di dire. Lo sciopero sarebbe stato il giorno dopo. Dieci minuti per tutti i lavoratori, solo due per quelli dei servizi pubblici. Oldani, 44 anni, faceva il bigliettaio sui tram di Milano. Era la prima protesta generale dopo il rapimento di Giacomo Matteotti. Il deputato socialista era scomparso il 10 giugno. Il corpo ancora non s’era trovato. Che si trattasse d’un omicidio politico era più che un sospetto. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - La fine del tranviere Attilio Oldani: ucciso preso a bastonate a Milano: voleva ricordare Matteotti con due minuti di sciopero

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