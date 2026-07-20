la domanda di frutta sta cambiando e le coltivazioni pure

Nelle campagne della pianura romagnola del dopoguerra, molte famiglie vivevano in povertà, con la terra come unica risorsa. Per un compleanno, il regalo più ambito era un frutto, considerato un lusso. Oggi, la domanda di frutta sta cambiando e anche le coltivazioni si stanno adattando alle nuove preferenze di mercato.

Nelle campagne della pianura romagnola del dopoguerra la povertà era lo status di molti. C’era la terra e l’essenziale per vivere. Succedeva quindi che per il compleanno di una figlia il regalo più speciale che ci si potesse permettere fosse un frutto. Nel corso della storia questi prodotti non sono mai stati solo cibo. Datteri e fichi erano segno di potere e abbondanza già nell’Antico Egitto, così anche nel Medioevo; si prosegue fino all’Ottocento, quando l’ananas veniva persino affittato per affermare uno status sociale. Nel libro “Il formaggio con le pere”, lo storico dell’alimentazione Massimo Montanari espone il valore sociale e culturale della frutta, esempio di cibo delicato e lussuoso, destinato alle tavole dei ricchi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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