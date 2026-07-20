La dolce estate degli Zengavò | la nuova meta insieme alla piccola Camilla

Zengavò, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno trascorso l’estate in Sicilia con la loro bambina, Camilla. La famiglia ha condiviso momenti di relax tra sole, viaggi e tramonti. La vacanza si è svolta tra attività all’aperto e momenti di famiglia. Nessun dettaglio particolare è stato comunicato sulle tappe del viaggio o altre iniziative. La presenza della bambina ha caratterizzato le giornate, senza ulteriori specifiche sui programmi o sugli eventi.

Zengavò, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, l’estate più dolce in Sicilia: sole, famiglia e sorrisi con la piccola Camilla. C’è un’estate fatta di viaggi, tramonti e momenti da ricordare. È quella che stanno vivendo Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, protagonisti di una nuova fase della loro vita accanto alla loro più grande gioia: la piccola Camilla. La coppia ha scelto la Sicilia come scenario perfetto per vivere giorni all’insegna della famiglia e della semplicità. Un ritorno alle radici, ai profumi del mare e a quei paesaggi capaci di regalare un’atmosfera unica, dove ogni momento diventa un ricordo prezioso da custodire. Per Rosalinda e Andrea questa estate 2026 ha un significato speciale. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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