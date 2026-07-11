Zengavò Rosalinda è lontana per lavoro | la quotidianità tra Andrea e Camilla come procede

Andrea Zenga si occupa quotidianamente di sua figlia Camilla, mentre Rosalinda Cannavò è lontana per motivi di lavoro. La famiglia vive questa distanza senza modificare le abitudini di tutti i giorni. I due genitori si alternano tra giochi e faccende domestiche, mantenendo la routine con la piccola. I fan della coppia seguono con interesse questa vita familiare, condividendone i momenti sui social network.

Zengavò, Rosalinda è lontana per lavoro: Andrea affronta la quotidianità con la piccola Camilla. Per i fan degli Zengavò, la quotidianità di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga continua a essere una fonte di ispirazione. La coppia, che ama raccontare sui social i momenti più autentici della propria vita familiare, sta vivendo in questi giorni una piccola sfida organizzativa: Rosalinda è impegnata lontano da casa per motivi di lavoro e ad occuparsi della loro bambina, la piccola Camilla, è papà Andrea. Lo sportivo ha condiviso con i suoi follower alcuni scorci di queste giornate, mostrando quanto sia coinvolto nel suo ruolo di padre e come ogni momento trascorso con la figlia rappresenti un’occasione speciale. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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