Dahua Technology Italy ha avviato nuove misure di sicurezza informatica per proteggere i sistemi di sorveglianza. L’azienda ha aggiornato le proprie reti e ha implementato sistemi di protezione contro attacchi informatici, in risposta alla crescente attenzione sulla sicurezza digitale nel settore della sorveglianza. Le modifiche riguardano sia le reti interne sia i dispositivi collegati, con l’obiettivo di prevenire accessi non autorizzati e garantire la protezione dei dati trasmessi.

LA CYBERSECURITY è un settore in continua evoluzione e in tale contesto appare interessante l’azione svolta da Dahua Technology Italy, con sede a Cinisello Balsamo branch italiana di Dahua Technology – società attiva nello sviluppo di soluzioni e servizi video AIoT e con un’offerta che copre l’intero ecosistema della sicurezza, da cui è nata NetShield Europe, spin-off focalizzato sull’evoluzione della cybersecurity applicata ai sistemi di videosorveglianza. L’iniziativa prende forma da un percorso di sviluppo maturato nel tempo in Italia da Dahua Technology Italy, con l’obiettivo di dare ulteriore impulso a una linea di innovazione centrata su protezione del dato, resilienza dei sistemi, controllo dell’infrastruttura e valorizzazione di competenze tecnologiche in Europa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La cybersecurity ora si applica alla sorveglianza con Dahua. Technology Italy

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

India Bans Hikvision & Dahua CCTV New Rule Explained (April 2026)

Notizie e thread social correlati

Almiron parla e si copre la bocca con la mano: l'arbitro applica la nuova regola e lo espelle. È la prima voltaDurante la partita, un giocatore ha coperto la bocca con la mano mentre parlava, e l’arbitro ha applicato la nuova regola, espellendolo.

Patrimoniale: dalla Svizzera alla Norvegia alla Spagna, ecco chi la applica. E la mappa che smentisce MeloniUna mappa mostra che diversi paesi europei, tra cui Svizzera, Norvegia e Spagna, applicano imposte patrimoniali.

Argomenti più discussi: Beatrice Rossi nominata Marketing Director di Exclusive Networks Italia: arriva il metodo Sinner nell’IT; Voucher Doppia Transizione: al via le domande per gli incentivi alle PMI su AI, cybersecurity e sostenibilità.

Cloudflare blocca il bug wp2shell di WordPress tramite WAF, anche sulle offerte gratuite Link all'articolo : redhotcyber.com/post/cloudflar… A cura di Luigi Zullo #redhotcyber #hacking #cti #ai #online #it #cybercrime #cybersecurity #technology #news #cybe x.com

Come stai gestendo la decisione tra GCP, Azure e Fabric quando la leadership vuole solo delle dashboard? reddit

Momola (ceo DHub e Cybertech - Engineering): Roma hub della cybersecurity, ora si può accelerare sull'innovazioneLa Capitale si sta trasformando in uno dei principali hub italiani della cybersecurity: adesso può rafforzare il proprio ruolo puntando su innovazione, formazione e attrazione di investimenti. E ... ilmessaggero.it

Cybersecurity, nasce NetShield Europe, spin-off di Dahua TechnologyCINISELLO BALSAMO (MILANO) (ITALPRESS) – Dahua Technology Italy, branch italiana di Dahua Technology, società attiva a livello globale nello sviluppo di soluzioni e servizi video AIoT, annuncia la ... iltempo.it