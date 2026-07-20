La crisi dei droni cubani Ecco il nuovo fronte di pressione di Trump verso l’isola

Da formiche.net 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le forze armate cubane stanno raccogliendo droni di produzione iraniana nei magazzini dell’isola, secondo alcune ipotesi. Questa attività viene monitorata come parte di una crisi in corso legata ai droni cubani.

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Nei magazzini dispersi per l’isola, le forze armate cubane starebbero accumulando scorte di droni di manifattura iraniana. Questa l’ipotesi avanzata dal presidente statunitense Donald Trump, che ha dichiarato che la Casa Bianca sta verificando se sull’isola siano presenti velivoli senza pilota prodotti da Teheran, avvertendo che, qualora fosse confermato, gli Stati Uniti “se ne occuperanno rapidamente”. Secondo Brian Fonseca, direttore del Jack D. Gordon Institute della Florida International University, è plausibile che Cuba disponga di alcuni droni iraniani proprio perché Teheran ha cercato di esportare questa tecnologia “ovunque fosse possibile”, individuando nell’isola un potenziale mercato. 🔗 Leggi su Formiche.net

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