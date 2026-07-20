Nei magazzini dispersi per l’isola, le forze armate cubane starebbero accumulando scorte di droni di manifattura iraniana. Questa l’ipotesi avanzata dal presidente statunitense Donald Trump, che ha dichiarato che la Casa Bianca sta verificando se sull’isola siano presenti velivoli senza pilota prodotti da Teheran, avvertendo che, qualora fosse confermato, gli Stati Uniti “se ne occuperanno rapidamente”. Secondo Brian Fonseca, direttore del Jack D. Gordon Institute della Florida International University, è plausibile che Cuba disponga di alcuni droni iraniani proprio perché Teheran ha cercato di esportare questa tecnologia “ovunque fosse possibile”, individuando nell’isola un potenziale mercato. 🔗 Leggi su Formiche.net

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© Formiche.net - La crisi dei droni cubani. Ecco il nuovo fronte di pressione di Trump verso l’isola

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