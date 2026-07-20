Dopo il matrimonio, la coppia si trova su un arcipelago tropicale, dove trascorre giornate di relax tra mare e tramonti. I momenti di intimità si susseguono tra spiagge e albe, lontano dai riflettori. La quiete del post-celebrativo permette loro di vivere un tempo sospeso, condividendo silenzio e complicità. La scena si svolge in un ambiente naturale, con poche persone intorno e un’atmosfera tranquilla.

C ’è un momento, dopo il grande giorno del matrimonio, in cui tutto si fa più silenzioso e più vero: passata la festa, spenti i riflettori, restano solo due persone che si sono scelte, in un tempo e in uno spazio sospesi. È lì che si trovano oggi Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, neosposi in luna di miele alle Maldive. Nell’ unico video pubblicato sui social, la coppia si riprende al tramonto su una piattaforma sull’acqua: ballano, ridono, si divertono. Nessun invitato, nessuna luce di scena, nessuna coreografia provata: solo Aurora e Goffredo, e tutte le versioni di loro che, nel tempo, hanno imparato a conoscersi e amarsi. Un itinerario perfetto per la luna di miele. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La coppia si gode giorni di relax tra mare, tramonti e momenti di complicità sulle isole tropicali

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