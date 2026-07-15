Terremoto tra la Calabria e le isole Eolie scossa di magnitudo 2.6 in mare
Un terremoto di magnitudo 2.6 si è verificato oggi, alle 19:03, nel Tirreno Meridionale, in mare, vicino alle coste calabresi. La scossa è stata registrata tra la Calabria e le isole Eolie. Non sono stati segnalati danni o feriti. La profondità dell'evento non è stata comunicata. Non sono state emesse allerte di tsunami.
Un terremoto di magnitudo ML 2.6 è stato registrato oggi, 15 luglio, alle 19:03 (ora italiana), nella zona del Tirreno Meridionale, in mare, a largo delle coste calabresi. L'epicentro, con coordinate 38.7063, 15.5842, è stato localizzato dalla Sala Sismica dell' Ingv di Roma a una profondità di 89 chilometri, al largo del tratto di costa tra Tropea e Vibo Valentia, non lontano dall'arcipelago delle Eolie. Nessuna segnalazione di danni Data la magnitudo contenuta e la notevole profondità dell'ipocentro, l'evento sismico non risulta al momento avvertito dalla popolazione né ha causato danni a persone o cose. L'Ingv invita comunque chiunque abbia percepito la scossa a compilare il questionario «Hai sentito il terremoto?» sul proprio portale, utile per raccogliere segnalazioni ai fini del monitoraggio. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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Terremoto alle Isole Eolie. Forte scossa di magnitudo 4.6
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