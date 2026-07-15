Terremoto tra la Calabria e le isole Eolie scossa di magnitudo 2.6 in mare

Notizia in breve

Un terremoto di magnitudo 2.6 si è verificato oggi, alle 19:03, nel Tirreno Meridionale, in mare, vicino alle coste calabresi. La scossa è stata registrata tra la Calabria e le isole Eolie. Non sono stati segnalati danni o feriti. La profondità dell'evento non è stata comunicata. Non sono state emesse allerte di tsunami.