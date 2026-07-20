L’esercito cinese ha diffuso immagini di un’esercitazione con il sistema lanciarazzi PHL-191, considerato un nuovo “Himars”. Il lanciarazzi multiplo modulare mostra capacità di fuoco a lunga gittata, sollevando preoccupazioni a Taiwan. Le immagini sono state diffuse attraverso i canali ufficiali dell’Esercito Popolare di Liberazione. La dimostrazione avviene in un contesto di crescente attenzione alle capacità militari cinesi nel settore dei sistemi missilistici.

Attraverso i propri canali ufficiali, l’Esercito Popolare di Liberazione (PLA) ha pubblicato le immagini di una recente esercitazione a fuoco con il sistema lanciarazzi multiplo modulare PHL-191, offrendo nuovi elementi di valutazione sull’evoluzione delle capacità cinesi nel settore dei fuochi a lunga gittata. Le sequenze sembrano mostrare l’impiego di munizionamento con detonazione in aria (airburst), una configurazione destinata ad ampliare gli effetti della testata su aree estese e ad aumentare l’efficacia contro obiettivi distribuiti sul terreno. Pechino non ha tuttavia reso pubblici dati ufficiali relativi alle caratteristiche del munizionamento, alla gittata, alla precisione, ai sistemi di guida o alla tipologia della spoletta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Cina mostra il nuovo “Himars”: cosa può fare il lanciarazzi che preoccupa Taiwan

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