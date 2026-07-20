Durante un concerto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti, una cantante romana è caduta dal palco, suscitando preoccupazione tra i presenti. La cantante ha poi pubblicato un post su Instagram per rassicurare i fan, spiegando di stare bene, anche se un po' acciaccata e bisognosa di riposo. Non ci sono state conseguenze gravi dall'incidente, che ha comunque causato molto spavento.

Molto spavento, ma per fortuna nessuna conseguenza più grave: Noemi è caduta dal palco durante un concerto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti, e il capitombolo ha preoccupato non poco i fan. La stessa cantante romana però ha voluto rassicurarli, con un post su Instagram in cui ha spiegato di stare bene, anche se un po’ acciaccata e bisognosa di riposo. La caduta di Noemi dal palco durante il concerto. Noemi è caduta mentre stava salutando il pubblico al termine di una canzone. Il concerto è stato subito interrotto e la cantante è stata accompagnata in ospedale, dove è stata medicata e poi ricoverata in osservazione. A dare aggiornamenti sulle sue condizioni è stata poi lei stessa con una foto su Instagram che la ritrae in un letto con il collare e una sacca del ghiaccio tenuta sulla testa. 🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - La cantante romana ha voluto rassicurato con un post su Instagram in cui ha spiegato di stare bene, anche se un po' acciaccata e bisognosa di riposo

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